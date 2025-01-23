В Мариинском театре пройдет вечер памяти Владимира Шклярова

В этот день фойе театра украсит выставка фотографий, где танцовщик предстанет в образах героев спектаклей, в которых он принимал участие.

На сцену выйдут его партнеры по сцене – ведущие исполнители трупп Мариинского и Большого театров. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра будет Арсений Шупляков.

Ранее стало известно, что премьер Мариинского театра Шкляров погиб в 39 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

