В Мариинском театре пройдет вечер памяти Владимира Шклярова
На исторической сцене Мариинского театра 9 февраля пройдет вечер памяти заслуженного артиста РФ Владимира Шклярова, трагически погибшего в конце 2024 года, сообщила пресс-служба учреждения.
В этот день фойе театра украсит выставка фотографий, где танцовщик предстанет в образах героев спектаклей, в которых он принимал участие.
На сцену выйдут его партнеры по сцене – ведущие исполнители трупп Мариинского и Большого театров. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра будет Арсений Шупляков.
Ранее стало известно, что премьер Мариинского театра Шкляров погиб в 39 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Площадь пожара в подмосковном Клину увеличилась до 10 тысяч квадратных метров
- Россиянам перечислили признаки мошенничества в ТСЖ
- Захарова: Интервенция войск НАТО на Украину обернется неконтролируемой эскалацией
- Депутат Соболев пообещал наказать банк, списавший деньги участника СВО
- ВОЗ: Пик заболеваемости гриппом в Европейском регионе ещё не пройден
- Россия откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане
- Один ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
- Частные владельцы принесли тигрицу с переломами лап в зоопарк в Нижнем Новгороде
- В Госдуме заявили, что слова Трампа о Второй мировой войне оскорбляют память о победе
- Специалист по безопасности назвал два признака шпионских программ на смартфоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru