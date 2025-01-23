В Мариинском театре пройдет вечер памяти Владимира Шклярова

На исторической сцене Мариинского театра 9 февраля пройдет вечер памяти заслуженного артиста РФ Владимира Шклярова, трагически погибшего в конце 2024 года, сообщила пресс-служба учреждения.

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В этот день фойе театра украсит выставка фотографий, где танцовщик предстанет в образах героев спектаклей, в которых он принимал участие.

На сцену выйдут его партнеры по сцене – ведущие исполнители трупп Мариинского и Большого театров. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра будет Арсений Шупляков.

Ранее стало известно, что премьер Мариинского театра Шкляров погиб в 39 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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