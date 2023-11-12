В Малом театре заявили об улучшении состояния Юрия Соломина

Состояние художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина улучшилось, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

РИА Новости: Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Состояние Соломина директор театра назвала стабильным. По словам Михайловой, она навещала 88-летнего актера в субботу и заметила улучшения в состоянии его здоровья.

Директор театра отметила, что врачи думают о переводе Соломина в обычную палату.

Художественного руководителя Малого театра госпитализировали в понедельник, 6 ноября. На следующий день у него произошел инсульт, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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