РИА Новости: Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии
7 ноября 202311:50
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одно из московских медучреждений.
Накануне 88-летнего артиста госпитализировали. Как сообщали в Малом театре, Соломин потерял сознание, когда шел к машине, напоминает Ura.ru.
По данным медиков, состояние актера оценивается как тяжелое.
«Сознание ясное, дыхание самостоятельное», — добавили в больнице.
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- РИА Новости: Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru