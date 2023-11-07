РИА Новости: Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одно из московских медучреждений.

В Москве госпитализировали худрука Малого театра Юрия Соломина

Накануне 88-летнего артиста госпитализировали. Как сообщали в Малом театре, Соломин потерял сознание, когда шел к машине, напоминает Ura.ru.

По данным медиков, состояние актера оценивается как тяжелое.

«Сознание ясное, дыхание самостоятельное», — добавили в больнице.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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