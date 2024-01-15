В Малом театре простились с Юрием Соломиным

Проститься с артистом пришли более сотни человек, в том числе родственники, друзья, коллеги, ученики. Среди посетивших церемонию прощания оказались глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр культура Ольга Любимова, глава Следственного комитета Александр бастрыкин, народные артисты России Сергей Гарман, Андрей Жилинкин, ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов и другие.

Соломин умер в 88 лет 11 января. После прощания артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

