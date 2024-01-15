В Малом театре простились с Юрием Соломиным
На исторической сцене Малого театра завершилась церемония прощания с народным артистом СССР, художественным руководителем театра Юрием Соломиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Проститься с артистом пришли более сотни человек, в том числе родственники, друзья, коллеги, ученики. Среди посетивших церемонию прощания оказались глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр культура Ольга Любимова, глава Следственного комитета Александр бастрыкин, народные артисты России Сергей Гарман, Андрей Жилинкин, ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов и другие.
Соломин умер в 88 лет 11 января. После прощания артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru