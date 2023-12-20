Худрук Малого театра Юрий Соломин оставлен врачами в больнице
20 декабря 202313:25
Народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице. Об этом заявила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, передает ТАСС.
По её словам, актер оставлен под наблюдением врачей.
«У Соломина, всё нормально», - отметила Михайлова.
Ранее предполагалось, что Юрия Соломина выпишут из больницы на этой неделе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Худрук Малого театра Юрий Соломин оставлен врачами в больнице
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru