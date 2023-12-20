Худрук Малого театра Юрий Соломин оставлен врачами в больнице

Народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице. Об этом заявила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, передает ТАСС.

У худрука Малого театра Юрия Соломина диагностировали инсульт

По её словам, актер оставлен под наблюдением врачей.

«У Соломина, всё нормально», - отметила Михайлова.

Ранее предполагалось, что Юрия Соломина выпишут из больницы на этой неделе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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