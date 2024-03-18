В Лондоне появились новые граффити Бэнкси
Новая работа известного уличного художника Бэнкси появилась на севере Лондона. Художник опубликовал в своих соцсетях снимки места до и после его работы.
Граффити представляет собой крону дерева, если смотреть на рисунок под определенным углом. В нижней части фасада здания уличный художник изобразил женщину, которая по задумке распыляет зеленую краску.
Издание The Guardian отмечает, что жители района, в котором появилось граффити, довольны рисунком на стене. Они говорят, что рады тому, что Бэнкси выбрал именно эту дорогу для своей работы.
Ранее картину Бэнкси уничтожили и превратили в виртуальный актив, передает RT.
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