В Лондоне впервые представят две картины Ван Гога, написанные после того, как он отрезал себе ухо

Работы «Внутренний двор больницы в Арле» и «Палата в больнице в Арле» художник создал, когда лечился в медучреждении на юге Франции. Отмечается, что Ван Гог писал их в дневное время, когда ему позволяли творить.



Картины покажут в галерее Курто в рамках выставки с 14 февраля по 26 мая. Они временно перешли музею из коллекции швейцарца Оскара Рейнхарта, купившего полотна в 1920-х годах.

Ранее картину русского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь» продали на аукционе за 92 миллиона рублей, напоминает «Свободная пресса».

