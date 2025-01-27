В Лондоне впервые представят две картины Ван Гога, написанные после того, как он отрезал себе ухо
Две картины Винсента Ван Гога, написанные после того, как он отрезал себе ухо, впервые представят в Лондоне, сообщила газета The Guardian.
Работы «Внутренний двор больницы в Арле» и «Палата в больнице в Арле» художник создал, когда лечился в медучреждении на юге Франции. Отмечается, что Ван Гог писал их в дневное время, когда ему позволяли творить.
Картины покажут в галерее Курто в рамках выставки с 14 февраля по 26 мая. Они временно перешли музею из коллекции швейцарца Оскара Рейнхарта, купившего полотна в 1920-х годах.
Ранее картину русского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь» продали на аукционе за 92 миллиона рублей, напоминает «Свободная пресса».
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