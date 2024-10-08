Хью Грант назвал «Бриджит Джонс 4» очень грустным фильмом
Британский актёр Хью Грант в эфире BBC заявил, что не хотел сниматься в четвёртой части «Бриджит Джонс».
По его словам, для его героя Дэниела Кливера «не было очевидной роли» в фильме, однако авторы очень сильно хотели его «втиснуть».
Артист отметил, что в итоге он присоединился к продюсерам и была придумана «довольно хорошая промежуточная история».
Грант напомнил, что основой для фильма стала книга Хелен Филдинг, в которой Бриджит Джонс уже за 50, она вдова с двумя детьми, исследующая мир онлайн-знакомств.
«Фильм - это очень смешная, но ещё и очень, очень грустная история», - заключил актёр.
Ранее кинокомпания Working Title объявила, что мировая премьера «Бриджит Джонс 4» состоится 14 февраля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хью Грант назвал «Бриджит Джонс 4» очень грустным фильмом
- Word ошибочно начал удалять сохранённые документы
- Писатель Эдвардс заявил, что воссоздал внешность Джека-Потрошителя
- CNN: Байден ругался матом в адрес Путина и Нетаньяху в Белом доме
- На Камчатке начали розыск сбившего медведицу водителя
- Лукашенко призвал страны СНГ совместно выступить против санкций
- У капибары Рудольфа из белгородского зоопарка диагностировали лимфому
- Офис Зеленского: Второй саммит по Украине в ноябре не состоится
- Мирра Андреева впервые сыграет с сестрой Эрикой на турнире WTA
- Видеоигру Red Dead Redemption представят на ПК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru