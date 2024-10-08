Хью Грант назвал «Бриджит Джонс 4» очень грустным фильмом

По его словам, для его героя Дэниела Кливера «не было очевидной роли» в фильме, однако авторы очень сильно хотели его «втиснуть».

Артист отметил, что в итоге он присоединился к продюсерам и была придумана «довольно хорошая промежуточная история».

Грант напомнил, что основой для фильма стала книга Хелен Филдинг, в которой Бриджит Джонс уже за 50, она вдова с двумя детьми, исследующая мир онлайн-знакомств.

«Фильм - это очень смешная, но ещё и очень, очень грустная история», - заключил актёр.

Ранее кинокомпания Working Title объявила, что мировая премьера «Бриджит Джонс 4» состоится 14 февраля 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

