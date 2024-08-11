В Лондоне появилось седьмое граффити Бэнкси за неделю

Уличный художник Бэнкси создал седьмое за неделю граффити в Лондоне. Подтверждающую авторство фотографию он опубликовал в своих социальных сетях.

Новую работу Бэнкси залили краской

Бэнкси создал новое произведение на будке полиции. Художник изобразил двух пираний.

До этого он нарисовал на разных объектах в Лондоне двух слонов, волка, обезьян, кошку и пеликанов. Две работы уже уничтожены.

Сам Бэнкси не давал пояснений о том, что хотел сказать новыми работами.

В декабре 2023 года в Лондоне украли дорожный знак с новой работой Бэнкси. Это произошло спустя час после того, как он подтвердил авторство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Бэнкси
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