В Лондоне появилось седьмое граффити Бэнкси за неделю
Уличный художник Бэнкси создал седьмое за неделю граффити в Лондоне. Подтверждающую авторство фотографию он опубликовал в своих социальных сетях.
Бэнкси создал новое произведение на будке полиции. Художник изобразил двух пираний.
До этого он нарисовал на разных объектах в Лондоне двух слонов, волка, обезьян, кошку и пеликанов. Две работы уже уничтожены.
Сам Бэнкси не давал пояснений о том, что хотел сказать новыми работами.
В декабре 2023 года в Лондоне украли дорожный знак с новой работой Бэнкси. Это произошло спустя час после того, как он подтвердил авторство, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru