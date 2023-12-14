В Литве дважды отменили лекцию кинокритика Антона Долина

Посвященная киноитогам 2023 года лекция Долина должна была пройти в кинотеатре Pasaka 14 декабря. За день до этой даты администрация площадки отменила выступление.

Мероприятие перенесли на ту же дату в Vilnius Tech Park, но площадка также не согласовала лекцию, сообщил Долин на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной и признанной в России экстремистской компании Meta).

По словам журналиста, оперативно найти другие площадки не удалось. Причины отказа ему неизвестны.

После начала спецоперации на Украине Долин покинул пост главного редактора журнала «Искусство кино» и уехал из России, напоминает «Радиоточка НСН».

