В Литве дважды отменили лекцию кинокритика Антона Долина
Две площадки в столице Литвы Вильнюсе отменили выступление российского кинокритика и журналиста Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
Посвященная киноитогам 2023 года лекция Долина должна была пройти в кинотеатре Pasaka 14 декабря. За день до этой даты администрация площадки отменила выступление.
Мероприятие перенесли на ту же дату в Vilnius Tech Park, но площадка также не согласовала лекцию, сообщил Долин на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной и признанной в России экстремистской компании Meta).
По словам журналиста, оперативно найти другие площадки не удалось. Причины отказа ему неизвестны.
После начала спецоперации на Украине Долин покинул пост главного редактора журнала «Искусство кино» и уехал из России, напоминает «Радиоточка НСН».
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