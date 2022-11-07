В Липецке прошёл XII фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор»

На суд зрителей и жюри были представлены восемь документальных и восемь игровых кинофильмов, снятых в России 2021–2022 годах.

Участие в фестивале приняли Сергей Шакуров, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова и другие. Кроме кинопросмотров для жителей и гостей Липецка были подготовлены творческие вечера и мастер-классах.

Ранее Росавиация продлила ограничение полётов в ряд регионов России до 15 ноября, ограничительные меры касаются в том числе воздушной гавани Липецка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

