В Липецке прошёл XII фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор»

В Липецке на площадке Областного центра культуры прошёл XII фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор», сообщает ИА «Красная Весна».

Липецкие педагоги приняли участие во Всероссийском форуме классных руководителей

На суд зрителей и жюри были представлены восемь документальных и восемь игровых кинофильмов, снятых в России 2021–2022 годах.

Участие в фестивале приняли Сергей Шакуров, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова и другие. Кроме кинопросмотров для жителей и гостей Липецка были подготовлены творческие вечера и мастер-классах.

Ранее Росавиация продлила ограничение полётов в ряд регионов России до 15 ноября, ограничительные меры касаются в том числе воздушной гавани Липецка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураКиноКинофестиваль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры