В Липецке прошёл XII фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор»
В Липецке на площадке Областного центра культуры прошёл XII фестиваль российских фильмов «Липецкий выбор», сообщает ИА «Красная Весна».
На суд зрителей и жюри были представлены восемь документальных и восемь игровых кинофильмов, снятых в России 2021–2022 годах.
Участие в фестивале приняли Сергей Шакуров, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова и другие. Кроме кинопросмотров для жителей и гостей Липецка были подготовлены творческие вечера и мастер-классах.
Ранее Росавиация продлила ограничение полётов в ряд регионов России до 15 ноября, ограничительные меры касаются в том числе воздушной гавани Липецка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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