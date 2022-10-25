Липецкие педагоги приняли участие во Всероссийском форуме классных руководителей

Второй Всероссийский форум классных руководителей прошёл в Москве. Как сообщает портал «Липецкмедиа», участие в мероприятии приняли 1300 самых талантливых педагогов из разных уголков страны.

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Липецк на форуме представляли 11 учителей, прошедших сложный отбор. В течение двух дней он обменивались опытом, обсуждали актуальные вопросы образования и прокачивали свои профессиональные навыки.

В ходе круглых столов, дискуссий, мастер-классов и встреч с экспертами, обсуждались такие темы, как миссия педагога, воспитании детей, цифровые инструменты, уроки «Разговоры о важном».

Кроме того, участники формуа затронули и актуальные вопросы образования, в том числе, появление в школах советников директора по воспитательной работе и создание нового Российского движения детей и молодёжи.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что историю в школах России будут изучать более углублённо, с этой целью будет проведено обновление содержания образования, введены новые уроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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