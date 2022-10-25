Липецкие педагоги приняли участие во Всероссийском форуме классных руководителей
Второй Всероссийский форум классных руководителей прошёл в Москве. Как сообщает портал «Липецкмедиа», участие в мероприятии приняли 1300 самых талантливых педагогов из разных уголков страны.
Липецк на форуме представляли 11 учителей, прошедших сложный отбор. В течение двух дней он обменивались опытом, обсуждали актуальные вопросы образования и прокачивали свои профессиональные навыки.
В ходе круглых столов, дискуссий, мастер-классов и встреч с экспертами, обсуждались такие темы, как миссия педагога, воспитании детей, цифровые инструменты, уроки «Разговоры о важном».
Кроме того, участники формуа затронули и актуальные вопросы образования, в том числе, появление в школах советников директора по воспитательной работе и создание нового Российского движения детей и молодёжи.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что историю в школах России будут изучать более углублённо, с этой целью будет проведено обновление содержания образования, введены новые уроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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