В Крыму стартовали съемки вертикального сериала «Офис у моря»
В Крыму начались съёмки вертикального сериала «Дружба народов» о рабочих буднях многонациональной команды туристического агентства. Проект будет состоять из восьми серий по три минуты.
По словам продюсера Наджие Феми, вертикальные сериалы и микродрамы на пике популярности в Корее и Китае и стремительно завоёвывают российский рынок. Она подчеркнула, что потребление контента кардинально изменилось — идеальный хронометраж серии теперь укладывается во время, за которое человек поднимается в лифте. Перевод привычного «горизонтального» кино в вертикаль стал для команды не просто сменой формата, а освоением нового языка коммуникации.
Чтобы удержать внимание зрителя, создатели выстроили плотную драматургию: из каждой сцены «отжата вода», а диалоги построены на конфликтах и ярких панчлайнах. Контраст между знакомой офисной рутиной и живописными пейзажами Крыма придаёт сериалу особую атмосферу. При кастинге режиссёр искал не просто фактуру, а микромимику и способность актёра органично существовать в вертикальном кадре, чтобы зритель верил каждому движению.
Роли исполнили профессиональные актёры театров Крыма, Севастополя и других регионов. Проект поддержал Институт развития интернета, а площадкой показа станет телерадиокомпания «Крым», отмечает новостной агрегатор СМИ2.
Ранее режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук обратил внимание на растущую популярность нового формата среди российской молодёжи — микродрам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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