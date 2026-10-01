В Крыму стартовали съемки вертикального сериала «Офис у моря»

По словам продюсера Наджие Феми, вертикальные сериалы и микродрамы на пике популярности в Корее и Китае и стремительно завоёвывают российский рынок. Она подчеркнула, что потребление контента кардинально изменилось — идеальный хронометраж серии теперь укладывается во время, за которое человек поднимается в лифте. Перевод привычного «горизонтального» кино в вертикаль стал для команды не просто сменой формата, а освоением нового языка коммуникации.

Чтобы удержать внимание зрителя, создатели выстроили плотную драматургию: из каждой сцены «отжата вода», а диалоги построены на конфликтах и ярких панчлайнах. Контраст между знакомой офисной рутиной и живописными пейзажами Крыма придаёт сериалу особую атмосферу. При кастинге режиссёр искал не просто фактуру, а микромимику и способность актёра органично существовать в вертикальном кадре, чтобы зритель верил каждому движению.

Роли исполнили профессиональные актёры театров Крыма, Севастополя и других регионов. Проект поддержал Институт развития интернета, а площадкой показа станет телерадиокомпания «Крым», отмечает новостной агрегатор СМИ2.

Ранее режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук обратил внимание на растущую популярность нового формата среди российской молодёжи — микродрам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

