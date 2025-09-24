В Кремлевском Дворце представят мировую премьеру проекта Ballet Triptych

На сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится мировая премьера проекта Ballet Triptych, созданного компанией Muse Agency.

Постановка состоит из одноактных балетов: «Кроткая», «Рахманинов» и «Футаж». Спектакль посвящен творческому осмыслению трех аспектов русской культуры - музыки, живописи и литературы.

Постановщиком первой части триптиха выступил британский хореограф Джона Пол Кук. Главные роли к неоклассическом балете «Кроткая» по одноименной повести Федора Достоевского исполнят приглашенная прима-балерина МАМТ К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Ксения Рыжкова и сам Джона Кук.

Балет «Рахманинов» хореографа Мариинского театра Дмитрия Пимонова станет путешествием по пьесам-фантазиям великого русского композитора. Главную мужскую роль в нем исполнит заслуженный артист России, первый солист Мариинского театра Константин Зверев. Его партнершами выступят заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен, первые солистки Мариинского театра Кристина Шапран и Елена Евсеева.

«Балетный триптих» завершит балет-танцсимфония Дмитрия Антипова «Футаж» на темы полотен Василия Кандинского под музыку Мориса Равеля. Костюмы для постановки созданы премиальным российским брендом 21DOT12. На сцене предстанут прима-балерина Большого театра Евгения Образцова и премьер Большого театра Артем Овчаренко, также прима-балерина театра «Кремлевский балет» Дарья Канделаки (Бочкова), ведущий солист МАМТ Артур Мкртчян, ведущая солистка МАМТ Валерия Муханова и Дмитрий Соболевский.

Премьера постановки состоится 13 октября.

Ранее прима-балерина Большого театра Евгения Образцова рассказала «Радиоточке НСН», что сегодня в театр ходит много молодых людей, которые совершают такие походы регулярно, а не только пожилые солидные пары, планирующие подобный выход в свет за полгода.

