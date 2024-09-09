В Кремле выразили соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова

«Во многом благодаря ему КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одарённую молодежь, заслужил всенародную популярность», — говорится в сообщении.



Там также отметили, что Масляков был человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют российское телевидение.

Масляков скончался 8 сентября, напоминает RT. По данным СМИ, последние два года он боролся с раком легких.

