«Из поколения первых»: Коллеги вспомнили, каким был Александр Масляков

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал уход Маслякова невосполнимой утратой как для телеканала, так и для всех страны.

«Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым», - говорится в заявлении медиаменеджера.

По словам Эрнста, в свое время Масляков дал путевку в жизнь десяткам талантливых людей.

«Его знали все. И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный», - добавил гендиректор Первого канала.

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в свою очередь тоже напомнила, что Масляков является создателем развлекательного телевидения.

«Актеры, продюсеры, сценаристы, шоумены, бизнесмены, депутаты – кто только не вышел из вселенной КВН! И если Владимир Зворыкин изобрел телевизор, то Масляков изобрел юмор в этом телевизоре, создав все развлекательное телевидение сегодняшнего дня. Вы были нашим космосом Александр Васильевич!», - написала она в своем Telegram-канале.

Александр Масляков родился в Свердловске, который с 1991 года переименован в Екатеринбург. Одними из первых о его кончине высказались уральские комики. Актер и продюсер Сергей Светлаков назвал смерть Маслякова большой утратой.

«Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились, спасибо и вечная память», — написал он в Telegram-канале.

С заявлением выступила и команда «Уральских пельменей».

«Для нас и всех-всех-всех КВНщиков Вы стали наставником, вдохновителем и строгим судьей. Им вы для нас и останетесь навсегда. Спасибо за Настоящую игру», — написали они в Telegram-канале.

Телеведущий и сценарист Михаил Марфин, который тоже был знаком с Масляковым лично, поскольку в разные годы был капитаном команды МФТИ в КВН, в разговоре с РБК назвал телеведущего талантливым человеком, который посвятил своему делу жизнь.

«Он был разным. Когда ты с человеком поработал час, тогда ты можешь сказать, что «он был такой и такой», когда ты проработал с ним 30 лет, то, понятное дело, за это время он был всяким. Но самое главное, что он был талантливым», — пояснил он.

В свою очередь российский актер Дмитрий Нагиев назвал смерть Маслякова «уходом эпохи». В беседе с NEWS.ru он также отметил, что считает ведущего неким учителем и эталоном телевизионного ведения.

Актер Михаил Галустян подчеркнул, что Масляков дал дорогу в большой мир многим молодым дарованиям, в том числе и ему.

«Скольким молодым дарованиям в дали дорогу в большой мир. Большое количество выходцев из Вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе. Мы сохраним о Вас светлую память», -написал он в Telegram-канале.

Масляков стал ведущим КВН в 1964 году и долгое время оставался бессменной частью проекта. Дважды переболев коронавирусом, столкнулся с проблемами здоровья, потому за 2022 год провел лишь две игры Высшей лиги КВН, в остальное время его заменяли другие ведущие.

