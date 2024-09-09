«Из поколения первых»: Коллеги вспомнили, каким был Александр Масляков
Масляков стал ведущим КВН в 1964 году и отошел от дел после 2022 года из-за проблем со здоровьем.
Последние дни жизни ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из больниц Москвы в окружении близких людей, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, он страдал от онкологического заболевания.
Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. О кончине ведущего в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба КВН. Информацию о смерти отца подтвердил Александр Масляков-младший.
НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал уход Маслякова невосполнимой утратой как для телеканала, так и для всех страны.
«Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым», - говорится в заявлении медиаменеджера.
По словам Эрнста, в свое время Масляков дал путевку в жизнь десяткам талантливых людей.
«Его знали все. И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный», - добавил гендиректор Первого канала.
Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в свою очередь тоже напомнила, что Масляков является создателем развлекательного телевидения.
«Актеры, продюсеры, сценаристы, шоумены, бизнесмены, депутаты – кто только не вышел из вселенной КВН! И если Владимир Зворыкин изобрел телевизор, то Масляков изобрел юмор в этом телевизоре, создав все развлекательное телевидение сегодняшнего дня. Вы были нашим космосом Александр Васильевич!», - написала она в своем Telegram-канале.
Александр Масляков родился в Свердловске, который с 1991 года переименован в Екатеринбург. Одними из первых о его кончине высказались уральские комики. Актер и продюсер Сергей Светлаков назвал смерть Маслякова большой утратой.
«Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились, спасибо и вечная память», — написал он в Telegram-канале.
С заявлением выступила и команда «Уральских пельменей».
«Для нас и всех-всех-всех КВНщиков Вы стали наставником, вдохновителем и строгим судьей. Им вы для нас и останетесь навсегда. Спасибо за Настоящую игру», — написали они в Telegram-канале.
Телеведущий и сценарист Михаил Марфин, который тоже был знаком с Масляковым лично, поскольку в разные годы был капитаном команды МФТИ в КВН, в разговоре с РБК назвал телеведущего талантливым человеком, который посвятил своему делу жизнь.
«Он был разным. Когда ты с человеком поработал час, тогда ты можешь сказать, что «он был такой и такой», когда ты проработал с ним 30 лет, то, понятное дело, за это время он был всяким. Но самое главное, что он был талантливым», — пояснил он.
В свою очередь российский актер Дмитрий Нагиев назвал смерть Маслякова «уходом эпохи». В беседе с NEWS.ru он также отметил, что считает ведущего неким учителем и эталоном телевизионного ведения.
Актер Михаил Галустян подчеркнул, что Масляков дал дорогу в большой мир многим молодым дарованиям, в том числе и ему.
«Скольким молодым дарованиям в дали дорогу в большой мир. Большое количество выходцев из Вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе. Мы сохраним о Вас светлую память», -написал он в Telegram-канале.
Масляков стал ведущим КВН в 1964 году и долгое время оставался бессменной частью проекта. Дважды переболев коронавирусом, столкнулся с проблемами здоровья, потому за 2022 год провел лишь две игры Высшей лиги КВН, в остальное время его заменяли другие ведущие.
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