В Кремле не считают номинацию Борисова на «Оскар» концом «отмены» культуры РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что номинацию актера Юры Борисова на американскую кинопремию «Оскар» нельзя расценивать в качестве окончания периода так называемой «отмены» российской культуры на Западе.

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Пресс-секретарь президента коротким словом «Нет» прокомментировал ТАСС соответствующую новость. Как стало известно 23 января, Борисова номинировали на «Оскар» за роль второго плана в комедийно-драматическом фильме «Анора» режиссёра из США Шона Бейкера.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компанию россиянину в номинации составили Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Киран Калкин. Ранее за роль в «Аноре» Борисова уже номинировали на британскую кинопремию BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он также успел получить несколько менее значимых наград.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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