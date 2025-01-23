В Кремле не считают номинацию Борисова на «Оскар» концом «отмены» культуры РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что номинацию актера Юры Борисова на американскую кинопремию «Оскар» нельзя расценивать в качестве окончания периода так называемой «отмены» российской культуры на Западе.
Пресс-секретарь президента коротким словом «Нет» прокомментировал ТАСС соответствующую новость. Как стало известно 23 января, Борисова номинировали на «Оскар» за роль второго плана в комедийно-драматическом фильме «Анора» режиссёра из США Шона Бейкера.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компанию россиянину в номинации составили Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Киран Калкин. Ранее за роль в «Аноре» Борисова уже номинировали на британскую кинопремию BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Он также успел получить несколько менее значимых наград.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru