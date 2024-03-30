В Красноярске поставили спектакль о родоначальнике стиля «новое танго» Пьяццолле
Мультижанровый концерт-спектакль об аргентинском композиторе, родоначальнике «нового танго» Асторе Пьяццолле представят в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского Марию Устюгову.
Постановка, посвященная жизни и творчеству Пьяццоллы, получила название «Кругосветное путешествие в мир танго».
«В спектакле соединятся сразу несколько жанров - инструментальная музыка, вокал, балет, драматургия. Спектакль стал синтезом двух танцевальных направлений - на пуантах и в традиционной обуви танго. Проект позволил артистам классического балета попробовать себя в непривычной пластике», — рассказала Устюгова.
По словам пресс-секретаря, концерт-спектакль стал первым опытом сотрудничества двух красноярских театров — театра оперы и балета и драматического театра имени А. С. Пушкина. Как отметила Устюгова, постановка — авторский проект главного дирижера оперного театра Дмитрия Юровского, а ее режиссером выступил главный режиссер театра Пушкина Олег Рыбкин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Алтайском крае из тонущего автобуса спасли девять пассажиров
- В Красноярске поставили спектакль о родоначальнике стиля «новое танго» Пьяццолле
- В НАТО заявили, что у России нет планов нападения на страны альянса
- СМИ: Southwind Airlines запретили летать через Европу из-за якобы связей с РФ
- Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»
- Посол заявил, что Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию
- Подоляк: Российские войска продвигаются все дальше и дальше
- На журналиста оппозиционного иранского телеканала напали в Британии
- Байден вспомнил, как обсуждал с Путиным в Женеве выброс метана в Арктике
- Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru