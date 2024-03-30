В Красноярске поставили спектакль о родоначальнике стиля «новое танго» Пьяццолле

Постановка, посвященная жизни и творчеству Пьяццоллы, получила название «Кругосветное путешествие в мир танго».

«В спектакле соединятся сразу несколько жанров - инструментальная музыка, вокал, балет, драматургия. Спектакль стал синтезом двух танцевальных направлений - на пуантах и в традиционной обуви танго. Проект позволил артистам классического балета попробовать себя в непривычной пластике», — рассказала Устюгова.

По словам пресс-секретаря, концерт-спектакль стал первым опытом сотрудничества двух красноярских театров — театра оперы и балета и драматического театра имени А. С. Пушкина. Как отметила Устюгова, постановка — авторский проект главного дирижера оперного театра Дмитрия Юровского, а ее режиссером выступил главный режиссер театра Пушкина Олег Рыбкин.

