В Костромской области восстановят иконостас Макариево‑Унженского монастыря

Фонд зарегистрирован в Костромской области и сосредоточит усилия на сохранении исторического и культурного наследия региона. Его возглавила российская актриса театра и кино, бывший министр культуры Тверской области Ксения Глинка.

«Фонд носит имя преподобного Макария, чтимого святого костромской земли. Это неслучайно, поскольку в истории Свято-Троицкого Макариево-Унженского монастыря, основанного преподобным Макарием, переплетены важнейшие события российской государственности, связанные с восшествием на престол династии Романовых. Мне кажется, очень важно, чтобы нематериальное наследие, которое остается потомкам, сохранялось и было не менее важным, чем материальное», — сказала Глинка.



Монастырь, основанный в 1439 году преподобным Макарием Унженским, имеет богатую историю: из его слободы вырос город Макарьев, а возрождение обители началось в 1990‑х годах. Для реставрации иконостаса привлечены московские иконописцы, которые воссоздадут его в первоначальном историческом варианте.



Завершить работы планируется к началу августа — ко дню памяти преподобного Макария Унженского. Проект станет важным шагом в сохранении духовного наследия России и продолжит дело возрождения древних обителей Костромской земли.

