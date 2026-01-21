В Костромской области восстановят иконостас Макариево‑Унженского монастыря
Благотворительный фонд имени преподобного Макария Унженского приступит к реставрации иконостаса Свято‑Троицкого Макариево‑Унженского мужского монастыря.
Фонд зарегистрирован в Костромской области и сосредоточит усилия на сохранении исторического и культурного наследия региона. Его возглавила российская актриса театра и кино, бывший министр культуры Тверской области Ксения Глинка.
«Фонд носит имя преподобного Макария, чтимого святого костромской земли. Это неслучайно, поскольку в истории Свято-Троицкого Макариево-Унженского монастыря, основанного преподобным Макарием, переплетены важнейшие события российской государственности, связанные с восшествием на престол династии Романовых. Мне кажется, очень важно, чтобы нематериальное наследие, которое остается потомкам, сохранялось и было не менее важным, чем материальное», — сказала Глинка.
Монастырь, основанный в 1439 году преподобным Макарием Унженским, имеет богатую историю: из его слободы вырос город Макарьев, а возрождение обители началось в 1990‑х годах. Для реставрации иконостаса привлечены московские иконописцы, которые воссоздадут его в первоначальном историческом варианте.
Завершить работы планируется к началу августа — ко дню памяти преподобного Макария Унженского. Проект станет важным шагом в сохранении духовного наследия России и продолжит дело возрождения древних обителей Костромской земли.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково, который является объектом культурного наследия федерального значения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
