В конце мая в Москве пройдет онлайн-форум Key Buyers Event

В конце мая 2020 года в российской столице онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что главная цель мероприятия — поддержка отечественных производителей фильмов и сериалов. Но к участию так же приглашены зарубежные продюсеры и байеры.



«В условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки, помощь им действительно необходима», - заявила Сергунина.



В мэрии добавили, что чем представительнее получится форум, тем больше возможностей он откроет для российских студий кино и анимации.



Также стоит отметить, что заинтересованно в участии уже проявили крупнейшие российские представители киноиндустрии.

Мероприятие организовано правительством Москвы при поддержке Минкульта РФ совместно с компанией «Роскино».

