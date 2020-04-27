В конце мая в Москве пройдет онлайн-форум Key Buyers Event
В конце мая 2020 года в российской столице онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что главная цель мероприятия — поддержка отечественных производителей фильмов и сериалов. Но к участию так же приглашены зарубежные продюсеры и байеры.
«В условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки, помощь им действительно необходима», - заявила Сергунина.
В мэрии добавили, что чем представительнее получится форум, тем больше возможностей он откроет для российских студий кино и анимации.
Также стоит отметить, что заинтересованно в участии уже проявили крупнейшие российские представители киноиндустрии.
Мероприятие организовано правительством Москвы при поддержке Минкульта РФ совместно с компанией «Роскино».
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