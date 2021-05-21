В клинике Германии умер художник Таир Салахов

Народный художник СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов скончался клинике в Германии. Ему было 92 года.

О кончине художника сообщила его дочь Айдан Салахова, передает ТАСС.

Таир Салахов - советский, азербайджанский и российский живописец, он также работал в качестве театрального художника, был педагогом.

Создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве. Салахов также получил признание за свои натюрморты и пейзажи Апшерона.



