В Китае отменили выход в прокат девятого фильма Тарантино
В Китае отложили на неизвестный срок выход в прокат девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Об этом сообщает Variety.
Первоначально фильм должен был появиться в китайских кинотеатрах 25 октября после получения одобрения китайских цензоров. Однако источник Variety заявил, что выход фильма был «временно приостановлен», поскольку дочь Брюса Ли подала жалобу в Национальное управление кинематографии Китая.
Отмечается, что ей не понравилось изображение ее покойного отца в фильме, который является «героем многих китайцев». Фильм содержит сцену, в которой персонаж каскадера Брэда Питта бросает вызов смехотворно хвастливому молодому Ли на бой и легко побеждает его.
Ранее сообщалось, что кинолента Тарантино «Однажды… в Голливуде» побила рекорд среди фильмов режиссера по сборам в первый день проката в России и СНГ. Продажи билетов за 8 августа принесли 125 млн рублей.
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