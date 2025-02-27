В кинотеатрах России вышел боевик «Клинер» с Дэйзи Ридли

В российских кинотеатрах вышел боевик «Клинер» с Дэйзи Ридли. Киноленту можно посмотреть с русским дубляжом.

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Сюжет ленты рассказывает, как радикальные экоактивисты захватывают 300 заложников на вечеринке в небоскребе, чтобы разоблачить коррумпированное руководство энергетической компании. Однако среди экоактивистов оказывается безумный мужчина, который планирует уничтожить всех заложников в качестве манифеста анархии.

Вместе с Ридли в фильме сыграли Клайв Оуэн, Таз Скайлар, Рэй Фиарон и другие актеры. Режиссером выступил Мартин Кэмпбелл.

Ранее стало известно, что американская киностудия Lucasfilm снимет новую трилогию фильмов «Звёздные войны», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Пресс-служба компании RWV Film / кадр из фильма «Клинер»
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