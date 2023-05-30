В кинотеатрах России 1 июня стартует «Переводчик» Гая Ричи

С началом лета на экраны российских кинотеатров выйдет «Переводчик» - новая картина режиссера Гая Ричи. Главную роль сыграл Джейк Джилленхол.

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Фильм расскажет историю солдата Джона Кинли. Боец попадает в окружение врага в Афганистане.

Кинли удается выжить благодаря переводчику по имени Ахмед. Солдат решает отблагодарить спасителя, но для этого ему нужно проникнуть на территорию врага.

Председатель Motion Picture Group Джо Дрейк заявил о начале съемок боевика «Джон Уик 5». Работа над картиной находится на ранней стадии, передает «Радиоточка НСН».

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