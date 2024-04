СМИ: Команда Питера Джексона отреставрировала фильм Let It Be о The Beatles

Фильм рассказывает о периоде работы The Beatles над их финальным лонгплеем Let It Be, вышедшем в 1970 году. С тех пор лента оставалась только на старых носителях и ни разу не выходила в цифровом виде.

Релиз отреставрированной версии намечен на 8 мая.

Ранее сыновья Пола Маккартни и Джона Леннона выпустили трек «Primrose Hill», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».