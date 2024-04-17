СМИ: Команда Питера Джексона отреставрировала фильм Let It Be о The Beatles
Команда обладателя трёх Оскаров, новозеландского кинорежиссера Петера Джексона отреставрировала документальную ленту 1970 года Майкла Линдси-Хогга о ливерпульской четверке «Let It Be о The Beatles», сообщает Variety.
Фильм рассказывает о периоде работы The Beatles над их финальным лонгплеем Let It Be, вышедшем в 1970 году. С тех пор лента оставалась только на старых носителях и ни разу не выходила в цифровом виде.
Релиз отреставрированной версии намечен на 8 мая.
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