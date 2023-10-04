В Казахстане отменили концерты Максима Галкина
4 октября 202316:32
Концерты российского артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) отменили в Казахстане, сообщил в своих соцсетях организатор выступлений Алексей Пучков.
Концерты должны были состояться 8 и 9 октября в Алматы и Астане. По словам Пучкова, выступления отменили по независящим от организаторов причинам.
Организатор уточнил, что концерты отменены "до лучших времен". Пучков попросил людей, уже купивших билеты, сдать их.
В конце сентября концерт Галкина отменили в Таллине, напоминают "Известия".
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru