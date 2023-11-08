В «Кавказской пленнице» зрители нашли сразу три киноляпа в сцене с Трусом
Зрители нашли три киноляпа в одной сцене с Трусом в фильме «Кавказская пленница» режиссера Леонида Гайдая, пишет РБК.
Так, в эпизоде, когда персонаж Георгия Вицина пересчитывает деньги у входа на танцевальную площадку, зрители обратили внимание на карандаш, который сначала повернут к герою красной стороной, а потом — синей. Вторая ошибка заключается в расположении стакана, который в одном кадре стоит около бутылки воды, а уже в следующей сцене исчезает.
Третий киноляп связан с билетной лентой, катушка которой сначала размотана, а в следующем кадре - аккуратно свернута.
Ранее в прокат вышел дебютный фильм режиссера Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Девять свердловских школьников стали миллионерами благодаря «Большой перемене»
- В Госдуме призвали запретить концерты Пугачевой в России
- ФАС возбудила дело в отношении метрополитена Петербурга
- Десять пациентов с новым вариантом коронавируса «пирола» выявили в России
- СМИ: Алла Пугачева планирует ненадолго вернуться на сцену в новогодний период
- Продюсер Витаса объяснил, почему певец не дает концертов в России
- СМИ: Carlsberg пригрозила России международным судом из-за «Балтики»
- В «Кавказской пленнице» зрители нашли сразу три киноляпа в сцене с Трусом
- Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у южных Курил
- В Польше отменили концерты группы «Пошлая Молли» после шуток про русский язык
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru