В «Кавказской пленнице» зрители нашли сразу три киноляпа в сцене с Трусом

Зрители нашли три киноляпа в одной сцене с Трусом в фильме «Кавказская пленница» режиссера Леонида Гайдая, пишет РБК.

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Так, в эпизоде, когда персонаж Георгия Вицина пересчитывает деньги у входа на танцевальную площадку, зрители обратили внимание на карандаш, который сначала повернут к герою красной стороной, а потом — синей. Вторая ошибка заключается в расположении стакана, который в одном кадре стоит около бутылки воды, а уже в следующей сцене исчезает.

Третий киноляп связан с билетной лентой, катушка которой сначала размотана, а в следующем кадре - аккуратно свернута.

Ранее в прокат вышел дебютный фильм режиссера Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу», напоминает RT.

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ФОТО: кадр из фильма «Кавказская пленница» (1966 )
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