В «Кавказской пленнице» зрители нашли сразу три киноляпа в сцене с Трусом

Так, в эпизоде, когда персонаж Георгия Вицина пересчитывает деньги у входа на танцевальную площадку, зрители обратили внимание на карандаш, который сначала повернут к герою красной стороной, а потом — синей. Вторая ошибка заключается в расположении стакана, который в одном кадре стоит около бутылки воды, а уже в следующей сцене исчезает.

Третий киноляп связан с билетной лентой, катушка которой сначала размотана, а в следующем кадре - аккуратно свернута.

Ранее в прокат вышел дебютный фильм режиссера Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу», напоминает RT.

