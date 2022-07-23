В Камеруне состоялись похороны российского певца Пьера Нарцисса

«Из разных стран прилетели люди на похороны Пьера. <…> Мама надела ему белоснежный костюм», - пояснила она.

Женщина также рассказала, почему не полетела в Камерун на похороны бывшего супруга.

«Я морально устала, опустошилась, обида еще на родственников, поэтому я не захотела туда лететь. Мне еще предстоит часть третья [в Москве]: делать поминки и концерт в честь него», - приводит ее слова агентство.

Пьер Нарцисс умер 21 июня в Москве, музыканту было 45 лет. Он стал популярным после участия в проекте «Фабрика звезд – 2» в 2003 году с хитом «Шоколадный заяц».

