В Калининграде стартует фестиваль уличного искусства «kaliningrART»

Она подчеркнула, что в мае она побывала на смене «Таврида АРТ-парк». Она объединила больше 200 архитекторов, урбанистов и дизайнеров со всей России. Анна Степченко рассказала, что давно увлечена стрит-арт культурой и хотела повысить качество и уровень этого вида искусства в Калининграде, а также усилить борьбу с райтерами, которые портят облик города. Этого, по словам Степченко, можно достичь благодаря проведению серии образовательных лекций и мастер-классов.

Добавим, «kaliningrART» – это проект, посвященный повышению качества стрит-арта, а также борьбе с вандализмом. В программе фестиваля – лекции известных художников, создание стрит-арт галереи, а также многочисленные кинопросмотры и мастер-классов. Вход на мероприятия – свободный.



