На Тавриду приехали танцоры со всей страны

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала тринадцатая смена. Она посвящена танцам. По словам руководителя проекта «Таврида» Сергея Першина, форум впервые проводится осенью. Заключительный этап пройдет в новом формате: территория превратится в «арт-резиденцию», и вся инфраструктура будет предоставлена участникам для совместного творчества, развития, обучения, репетиций и выступлений.

Смена «Таврида танцы» продлится до 16 сентября и объединит 200 молодых танцоров и хореографов, работающих в разных стилях от классики до дэнсхолла. Участники вместе с хореографами ведущих танцевальных школ будут открывать новые стили, улучшать технику, репетировать, выступать, а также давать собственные мастер-классы.

Каждый день будут проходить танцевальные джемы, кинопоказы и акустические встречи. В рамках грантового конкурса молодые творцы смогут получить поддержку на развитие собственных проектов.

14 сентября, в День города Судака, участники форума организуют для жителей и гостей города развлекательные и спортивные активности. Среди них зарядка на центральной набережной и показ лучших танцевальных номеров.

Третий этап форума продлится до 5 октября. После танцевальной смены в Крым приедут художники, скульпторы и искусствоведы – с 18 сентября по 28 там пройдет смена «Таврида арт». А с 30 сентября по 5 октября на смене «Таврида лит» соберутся писатели, поэты, литературные критики.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года.

