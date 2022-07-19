СМИ: Умерла актриса из сериала «Сваты» Руслана Писанка
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в Германии в возрасте 56 лет. Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на источники.
СМИ отмечает, что Писанка скончалась от тяжелого заболевания.
Руслана Писанка родилась в 1965 году в Киеве, пишет RT. Актриса появлялась на экранах в качестве телеведущей, в частности, в шоу «Страна советов» на российском телеканале НТВ. Кроме того, Писанка снималась в телепроектах и фильмах, в числе которых реалити «Служебный романс», сериал «Сваты» и лента «Ржевский против Наполеона».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- СМИ: Под новые санкции ЕС попадут Собянин, Чемезов, Машков и Безруков
- В Москве выявили пять случаев заражения подвидом COVID-19 «Кентавр»
- Верховная рада уволила главу СБУ Баканова
- Оперному певцу Чельдиеву дали десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям
- Производитель дронов Bayraktar заявил, что не будет продавать аппараты России
- Еще одно село в Брянской области обстреляли со стороны Украины
- Бывшего футболиста РПЛ Гаджиева задержали по подозрению в мошенничестве
- СМИ: Умерла актриса из сериала «Сваты» Руслана Писанка
- США успешно испытали гиперзвуковое оружие
- Брянский губернатор сообщил об обстреле села Новые Юрковичи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru