СМИ: Умерла актриса из сериала «Сваты» Руслана Писанка

СМИ отмечает, что Писанка скончалась от тяжелого заболевания.

Руслана Писанка родилась в 1965 году в Киеве, пишет RT. Актриса появлялась на экранах в качестве телеведущей, в частности, в шоу «Страна советов» на российском телеканале НТВ. Кроме того, Писанка снималась в телепроектах и фильмах, в числе которых реалити «Служебный романс», сериал «Сваты» и лента «Ржевский против Наполеона».

