СМИ: Умерла актриса из сериала «Сваты» Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в Германии в возрасте 56 лет. Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на источники.

Умер актер, сыгравший Сонни в фильме «Крестный отец»

СМИ отмечает, что Писанка скончалась от тяжелого заболевания.

Руслана Писанка родилась в 1965 году в Киеве, пишет RT. Актриса появлялась на экранах в качестве телеведущей, в частности, в шоу «Страна советов» на российском телеканале НТВ. Кроме того, Писанка снималась в телепроектах и фильмах, в числе которых реалити «Служебный романс», сериал «Сваты» и лента «Ржевский против Наполеона».

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ФОТО: РИА Новости
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