В издательстве АСТ удивились изъятию из продажи «Вредных советов» Остера
Издательство АСТ не получало обращений по поводу изъятия из продажи книги писателя Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
«Издательство... не получало официальных обращений от прокуратуры Каратузского района Красноярского края. Документа, фигурирующего в материалах СМИ, у издательства нет», — отметили в АСТ.
Компания подчеркнула, что детская литература тщательно регулируется, перед поступлением на прилавки книги проходят проверки на соответствие большому перечню требований. Также в АСТ удивились требованию изъять из продажи книги Остера, которые издают более 30 лет, без соответствующего судебного решения.
Ранее прокуратура Каратузского района потребовала изъять из продажи и уничтожить «Вредные советы», указав, что в книге имеются «описания жестокости», вызывающие «страх, ужас и панику» у детей. Владелица местного магазина позже сообщила, что произведение «убрали с продажи».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru