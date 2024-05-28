В издательстве АСТ удивились изъятию из продажи «Вредных советов» Остера

«Издательство... не получало официальных обращений от прокуратуры Каратузского района Красноярского края. Документа, фигурирующего в материалах СМИ, у издательства нет», — отметили в АСТ.

Компания подчеркнула, что детская литература тщательно регулируется, перед поступлением на прилавки книги проходят проверки на соответствие большому перечню требований. Также в АСТ удивились требованию изъять из продажи книги Остера, которые издают более 30 лет, без соответствующего судебного решения.

Ранее прокуратура Каратузского района потребовала изъять из продажи и уничтожить «Вредные советы», указав, что в книге имеются «описания жестокости», вызывающие «страх, ужас и панику» у детей. Владелица местного магазина позже сообщила, что произведение «убрали с продажи».

