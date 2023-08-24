В Италии простились с Тото Кутуньо

По данным издания, на траурную церемонию пришли несколько сотен человек. В их числе были эстрадные певцы Энцо Гинацци (Пупо), а также Джанни Моранди, который назвал Кутуньо «великим другом, великим человеком и великим артистом».

«Мне сказали, что люди из России, Украины, США написали послания в связи с уходом Тото. Всё это подтверждает, что его композиции оставили прекрасный след в мире», - рассказал приходской священник Джанлуиджи Панцери.

Отмечается, что траурная церемония завершилась долгими аплодисментами, также пришедшие на неё поклонники певца исполнили его хит «L'italiano».

Ранее на Новодевичьем кладбище в Москве похоронили народную артистку СССР Веру Васильеву, которая скончалась на 98-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

