В Иркутске пройдет международный фестиваль «Джаз на Байкале»
Девятнадцатый Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске 21-31 октября. Об этом сообщил руководитель мероприятия Александр Филиппов.
Хэдлайнерами фестиваля станут народные артисты России саксофонист Игорь Бутман и пианист Сергей Жилин.
«Также зрители услышат пять коллективов-победителей I Всероссийского музыкального фестиваля-форума "Ангара-Джаз", который прошел в июле в музее под открытым небом "Тальцы"», — подчеркнул Филиппов.
Между тем в Тюмени прошел международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль плюс», пишет Ura.ru. Увидеть и обсудить киноленты в рамках смотра смогли почти семь тысяч зрителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru