В Иркутске пройдет международный фестиваль «Джаз на Байкале»

Девятнадцатый Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске 21-31 октября. Об этом сообщил руководитель мероприятия Александр Филиппов.

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Хэдлайнерами фестиваля станут народные артисты России саксофонист Игорь Бутман и пианист Сергей Жилин.

«Также зрители услышат пять коллективов-победителей I Всероссийского музыкального фестиваля-форума "Ангара-Джаз", который прошел в июле в музее под открытым небом "Тальцы"», — подчеркнул Филиппов.

Между тем в Тюмени прошел международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль плюс», пишет Ura.ru. Увидеть и обсудить киноленты в рамках смотра смогли почти семь тысяч зрителей.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ДжазФестивальИркутск

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