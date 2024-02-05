В Иркутске и Братске отменили концерты Кристины Орбакайте

Как сообщили агентству в компании «Городские зрелищные кассы», мероприятие, которое должно было пройти в иркутском дворце спорта «Труд» 12 марта, не состоится.

«Те, кто купил билеты, могут сдать их, подав заявление в электронном виде, если покупали билеты на сайте, либо обратиться в кассу», — указал собеседник РИА Новости.

Кроме того, об отмене концерта Кристины Орбакайте заявили в театрально-концертном центре «Братск-Арт». Выступление певицы в Братске было запланировано на 10 марта. Причины отмены мероприятий не уточняются.

Ранее стало известно, что в Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте, который должен был пройти 7 марта, напоминает RT. В январе было отменено запланированное на март выступление певицы в Улан-Удэ, пишет Ura.ru.

