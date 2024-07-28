В Индии прошел фестиваль творчества Василия Шукшина
28 июля 202419:57
Посвященный жизни и творчеству Василия Шушкина фестиваль состоялся в Индии, пишет ТАСС.
Мероприятие прошло с 25 по 28 июля в Русском доме в Тривандруме на юге Индии. Фестиваль приурочили к 95-летию со дня рождения актера и писателя.
В рамках фестиваля прошел литературный семинар и показ фильмов «Калина красная» и «Охота и жизнь».
Василий Шукшин — заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. В 1976 году его посмертно удостоили Ленинской премии, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru