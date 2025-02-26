В хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор

Американский актер кино и сериалов, а также оператор и продюсер Джон Лоулор скончался в хосписе, сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на семью артиста.

Уточняется, что актеру было 83 года. В его фильмографии значатся более шестидесяти проектов.

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В их числе «Досье детектива Рокфорда», «Дерзкие и красивые», «Удивительные странствия Геракла», «Закон Лос-Анджелеса», «Кувалда», «Детектив Раш», «Во все тяжкие» и «Путь на небеса».

Последним его проектом стала работа в многосерийном вестерне 2017 года «Забытые Богом».

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ФОТО: РИА Новости
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