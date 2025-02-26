В хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор

Американский актер кино и сериалов, а также оператор и продюсер Джон Лоулор скончался в хосписе, сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на семью артиста.

Уточняется, что актеру было 83 года. В его фильмографии значатся более шестидесяти проектов.