Умер актер сериалов «Склифосовский» и «Плевако» Олег Юдин
Стало известно о смерти российского актера Олега Юдина, передает издание «Voice».
Отмечается, что звезда российских сериалов скончался еще 5 февраля. Актеру было 62 года. При этом причина смерти знаменитости пока не уточняется.
Олег Юдин закончил Высшее театральное училище им. Щепкина. В кино он дебетировал в 2009 году, когда сыграл в сериале «След».
В фильмографии актера более 100 лент. Наиболее известным он стал благодаря таким сериалам как «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «Молодежка», «Скорая помощь», «Контейнер», «Ивановы-Ивановы», «Плевако» и «Москва. Три вокзала», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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