В Хабаровске намерены построить новый театр вместо ремонта сгоревшего

Правительство Хабаровская края, рассматривая возможность ремонта музыкального театра, после произошедшего в нём пожара, склоняется к постройке нового здания, рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

Более 10 млрд рублей потребуется для восстановления театра в Хабаровске

Всё из-за того, что восстановление старого театра потребует гораздо больших вложений.

Кроме того, по словам Швыдкого, длительный период восстановления оставит без работу актеров, которые вынуждены будут пополнить труппы театров из других городов.

Ранее СК назвал сварочные работы причиной пожара в театре в Хабаровске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:СтроительствоПожарХабаровскТеатр

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