Кремль впервые отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое определение, как «родственник иноагентов» не является и не должно являться именем нарицательным, сообщает РИА Новости.

СМИ: Пугачева вернулась в Россию

Комментируя возвращение в Россию граждан страны, в том числе народной артистки СССР Аллы Пугачевой, он указал, что любой законопослушный россиянин может спокойно выехать за рубеж, а затем вернуться.

«Российские граждане выезжают в другие страны... возвращаются обратно... уезжают опять. Это постоянный процесс... И естественно, любой российский гражданин, добропорядочный, законопослушный... он всегда свободно возвращается на свою родину», - заключил представитель Кремля.

Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как Галкин и Пугачева, не место в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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