Кремль впервые отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию

Комментируя возвращение в Россию граждан страны, в том числе народной артистки СССР Аллы Пугачевой, он указал, что любой законопослушный россиянин может спокойно выехать за рубеж, а затем вернуться.

«Российские граждане выезжают в другие страны... возвращаются обратно... уезжают опять. Это постоянный процесс... И естественно, любой российский гражданин, добропорядочный, законопослушный... он всегда свободно возвращается на свою родину», - заключил представитель Кремля.

Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как Галкин и Пугачева, не место в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».