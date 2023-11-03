Кремль впервые отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое определение, как «родственник иноагентов» не является и не должно являться именем нарицательным, сообщает РИА Новости.
Комментируя возвращение в Россию граждан страны, в том числе народной артистки СССР Аллы Пугачевой, он указал, что любой законопослушный россиянин может спокойно выехать за рубеж, а затем вернуться.
«Российские граждане выезжают в другие страны... возвращаются обратно... уезжают опять. Это постоянный процесс... И естественно, любой российский гражданин, добропорядочный, законопослушный... он всегда свободно возвращается на свою родину», - заключил представитель Кремля.
Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как Галкин и Пугачева, не место в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru