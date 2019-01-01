В Госдуме недовольны исчезновением гей-сцен из фильма «Рокетмен»

В Госдуме призвали прокатчиков не вырезать сцены из фильмов без согласия авторов картин. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Прежде всего нужно разговаривать с авторами и с людьми, которые создавали фильм. Если они согласны на какие-то «купюры», то это одна история, если эти «купюры» осуществляются без предупреждения автора… то, наверное, лучше не стоило браться за эту историю», - сказал АГН «Москва» Шолохов.

Так депутат прокомментировал исчезновение из фильма об Элтоне Джоне, который 6 июня выходит в российский прокат, ряда сцен с мужским сексом и наркотиками.

Ранее кинокритик Антон Долин в эфире НСН отметил, что цензура обманывает зрителя и поощряет пиратство.

