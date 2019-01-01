Долин: Без гей-сцен и наркотиков «Рокетмен» не тот!
Кинокритик Антон Долин в эфире НСН отметил, что цензура обманывает зрителя и поощряет пиратство.
Из российской версии фильма «Рокетмен», повествующем о жизни музыканта Элтона Джона, вырезали гей-сцены, а также кадры с употреблением наркотиков. Кроме того, из титров удалили кадр с фотографией Элтона Джона с мужем, в котором говорилось, что музыкант нашёл свою любовь.
Кинокритик Антон Долин в эфире НСН выразил разочарование подобной цензурой, заявив, что без вырезанных сцен фильм теряет весь смысл, а также посетовал, что цензура поощряет пиратство.
«На смысле и художественном языке картины это, безусловно, сказалось очень заметно. Без сцены секса Элтона Джона со своим менеджером, никто не понимает понимает, насколько он счастлив, что он получил в личной жизни какую-то гармонию, которую безуспешно искал раньше. Здесь мы видим, что он начинает с этим менеджером работать, жить, увольняет всех остальных, и даже не понимаем, почему. Затем он увольняет уже самого Джона Рида, потому что застает того за оральным сексом с секретарем. Поскольку эти моменты вырезаны, мы не понимаем, почему они расходятся, и что между ними произошло. В конце фильма, и это очень важно, все вокруг начинают доказывать, что гею не видать настоящей любви. А то, что он настоящую любовь нашел, ныне женат, воспитывает двоих детей и живет уже много лет в счастливом партнерстве, это очень важный момент, из фильма убрали. При этом искажается весь художественный замысел, и, действительно, сделана неуклюжая попытка превратить фильм, который говорит о потребности героя в любви, в банальный байопик о жизни музыканта. Полная версия, вероятно, будет доступна только у пиратов или за границей. Такая цензура поощряет пиратство, это очень печальная вещь», - добавил эксперт.
Минкультуры РФ не давало рекомендаций прокатчикам по поводу удаления сцен из фильма «Рокетмен», это их собственное решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее сообщалось, что на включении этих сцен в фильм настаивал сам Элтон Джон.
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