Долин: Без гей-сцен и наркотиков «Рокетмен» не тот!

«На смысле и художественном языке картины это, безусловно, сказалось очень заметно. Без сцены секса Элтона Джона со своим менеджером, никто не понимает понимает, насколько он счастлив, что он получил в личной жизни какую-то гармонию, которую безуспешно искал раньше. Здесь мы видим, что он начинает с этим менеджером работать, жить, увольняет всех остальных, и даже не понимаем, почему. Затем он увольняет уже самого Джона Рида, потому что застает того за оральным сексом с секретарем. Поскольку эти моменты вырезаны, мы не понимаем, почему они расходятся, и что между ними произошло. В конце фильма, и это очень важно, все вокруг начинают доказывать, что гею не видать настоящей любви. А то, что он настоящую любовь нашел, ныне женат, воспитывает двоих детей и живет уже много лет в счастливом партнерстве, это очень важный момент, из фильма убрали. При этом искажается весь художественный замысел, и, действительно, сделана неуклюжая попытка превратить фильм, который говорит о потребности героя в любви, в банальный байопик о жизни музыканта. Полная версия, вероятно, будет доступна только у пиратов или за границей. Такая цензура поощряет пиратство, это очень печальная вещь», - добавил эксперт.

Минкультуры РФ не давало рекомендаций прокатчикам по поводу удаления сцен из фильма «Рокетмен», это их собственное решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Ранее сообщалось, что на включении этих сцен в фильм настаивал сам Элтон Джон.

