В Госдуме не поддержали идею убрать Ахеджакову из «Иронии судьбы»

«Фильм знаком большинству наших соотечественников, и любые изменения будут восприниматься негативно, я уверен в этом», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Шолохова, подобную тактику сегодня используют на Украине, борясь с памятниками неугодных деятелей культуры. При этом депутат добавил, что право на использование образа в качестве «дипфейков» в фильмах – достаточно скользкая тема.

Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил в Минкульт письмо с предложением убрать актрису Ахеджакову из фильма «Ирония судьбы» и заменить ее на Лизу Боярскую с помощью нейросети. Поводом стало видео, на котором Ахеджакова после спектакля в Лос-Анджелесе сказала одной из зрительниц «Слава Украине», принимая у нее цветы, напоминает «Радиоточка НСН».

