В Госдуме не поддержали идею убрать Ахеджакову из «Иронии судьбы»
Предложение о замене актрисы Лии Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» на актрису Лизу Боярскую с помощью нейросети является не самым разумным, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
«Фильм знаком большинству наших соотечественников, и любые изменения будут восприниматься негативно, я уверен в этом», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Шолохова, подобную тактику сегодня используют на Украине, борясь с памятниками неугодных деятелей культуры. При этом депутат добавил, что право на использование образа в качестве «дипфейков» в фильмах – достаточно скользкая тема.
Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил в Минкульт письмо с предложением убрать актрису Ахеджакову из фильма «Ирония судьбы» и заменить ее на Лизу Боярскую с помощью нейросети. Поводом стало видео, на котором Ахеджакова после спектакля в Лос-Анджелесе сказала одной из зрительниц «Слава Украине», принимая у нее цветы, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греф предупредил о возможном риске стагфляции
- ВС России освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
- В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ
- ЦБ ожидает замедления роста экономики в 2025 году
- Съемки нового сериала по «Гарри Поттеру» стартуют летом 2025 года
- Еще более десяти стран получат доступ к электронной визе в Россию
- СМИ: Отставка врио губернатора Курской области может быть связана с хищениями
- Песков заявил, что Путину было некогда смотреть интервью Карлсона с Лавровым
- Роспотребнадзор закрыл рестораны «Моремания» в Москве из-за антисанитарии
- На мюзикл «Последняя сказка» продали 100 тысяч билетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru