Международный кинофорум «Золотой витязь» открылся в Севастополе

В Севастополе открылся в четверг, 22 мая, 34-й Международный кинофестиваль «Золотой витязь», сообщает ТАСС.

Пазл не сложился: Почему программа 78-го Каннского фестиваля разочаровала критиков

Он продлится по 29 мая и будет посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Кинопоказы пройдут на шести киноплощадках, где будут представлены 152 конкурсных и 35 внеконкурсных игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 19 стран мира.

Работы, представленные в рамках конкурсной и внеконкурсной программ, должны способствовать развитию культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами всего мира.

Ранее стало известно, что в России покажут фильм открытия Каннского фестиваля «Уехать однажды» французского режиссера Амели Боннен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КиноКонкурсСевастопольКинофестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры