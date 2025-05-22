Международный кинофорум «Золотой витязь» открылся в Севастополе
В Севастополе открылся в четверг, 22 мая, 34-й Международный кинофестиваль «Золотой витязь», сообщает ТАСС.
Он продлится по 29 мая и будет посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Кинопоказы пройдут на шести киноплощадках, где будут представлены 152 конкурсных и 35 внеконкурсных игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 19 стран мира.
Работы, представленные в рамках конкурсной и внеконкурсной программ, должны способствовать развитию культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами всего мира.
Ранее стало известно, что в России покажут фильм открытия Каннского фестиваля «Уехать однажды» французского режиссера Амели Боннен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru