В Google назвали самые востребованные в России фильмы и сериалы

Сотрудники компании Google, проанализировав поисковые запросы россиян в уходящем году, назвали самые востребованные среди жителей страны фильмы и сериалы.

Так, в десятку самых популярных среди пользователей фильмов вошли ленты «Джокер», «Однажды в Голливуде» и «Мстители». Кроме того, юзеры активно искали фильмы «Оно-2», «Король Лев», «Капитан Марвел», «Зеленая книга» и «Как приручить дракона 3».

Что касается наиболее популярных у россиян сериалов, то тут лидирующие позиции заняли «Игра престолов», «Чернобыль» и «Ветреный». Кроме того, в список попали «Султан моего сердца», «Жестокий Стамбул», «Мамы чемпионов» и «Очень странные дела».