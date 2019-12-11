В Google назвали самые востребованные в России фильмы и сериалы
Сотрудники компании Google, проанализировав поисковые запросы россиян в уходящем году, назвали самые востребованные среди жителей страны фильмы и сериалы.
Так, в десятку самых популярных среди пользователей фильмов вошли ленты «Джокер», «Однажды в Голливуде» и «Мстители». Кроме того, юзеры активно искали фильмы «Оно-2», «Король Лев», «Капитан Марвел», «Зеленая книга» и «Как приручить дракона 3».
Что касается наиболее популярных у россиян сериалов, то тут лидирующие позиции заняли «Игра престолов», «Чернобыль» и «Ветреный». Кроме того, в список попали «Султан моего сердца», «Жестокий Стамбул», «Мамы чемпионов» и «Очень странные дела».
Кстати, накануне НСН писала, что Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов ежегодной премии «Золотой глобус». Полный список претендентов доступен на сайте премии. В частности, за награду в категории «Лучший мини-сериал или телефильм» поборется нашумевший «Чернобыль». Конкуренцию ему составят «Уловка-22», «Самый громкий голос» и «Невероятное».
В числе номинантов на звание лучшего драматического сериала представлены «Большая маленькая ложь», «Убивая Еву» и «Корона».
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