Песков: Путин вряд ли посмотрит сериал с Зеленским

Президент России Владимир Путин не смотрел и вряд ли найдет время на просмотр сериала «Слуга народа», который с сегодняшнего дня начнет показывать российский телеканал ТНТ. Об этом в среду, 11 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я убежден, что он не смотрел и также убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», - заявил он.

Также Песков напомнил, что ТНТ – частный, а не государственный телеканал, поэтому он не должен запрашивать у властей разрешения на трансляцию того или иного сериала.

Сериал «Слуга народа» вышел на украинском ТВ в 2015 году, главную роль сыграл Владимир Зеленский, чей герой – школьный учитель истории - избирается президентом Украины, отмечает Ura.ru.

