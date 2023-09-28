В Гонконге открылся фестиваль русской культуры

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ФОТО: РИА Новости / Мигель Кандела
ТЕГИ:ФестивальКитайГонконг

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