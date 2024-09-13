В Голливуде открыли именную звезду Юэна Макгрегора
13 сентября 202418:58
В Голливуде на алее славы прошла торжественная церемония открытия именной звезды британского актера Юэна Макгрегора, сообщает журнал People.
Наибольшую известность ему принесла роль джедая Оби-Вана Кеноби в фильме Джорджа Лукаса «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».
При открытии звезды, помимо виновника торжества, его родных и близких, присутствовал и коллега по «Звёздным войнам» Хейден Кристенсен.
Ранее Тим Бёртон получил именную звезду в Голливуде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диетолог Соломатина рассказала, как снизить вред от шарлотки
- В Голливуде открыли именную звезду Юэна Макгрегора
- Зеленский обвинил Запад в боязни перехвата российских ракет над Украиной
- Мирный житель был ранен в Белгородской области в результате обстрела ВСУ
- Суд арестовл экс-первого зампреда правительства Подмосковья по делу о взятке
- Аналитик Васильев: Возможности для снижения ключевой ставки будут в 2025 году
- Зеленский заявил о новом обмене пленными между Россией и Украиной 49 на 49
- Адвокат Блиновской рассказала, что дети блогера живут с бабушкой
- Министра труда Северной Осетии задержали за превышение полномочий
- Совет осетин призвал убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru