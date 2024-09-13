В Голливуде открыли именную звезду Юэна Макгрегора

В Голливуде на алее славы прошла торжественная церемония открытия именной звезды британского актера Юэна Макгрегора, сообщает журнал People.

Кэрри Фишер посмертно получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Наибольшую известность ему принесла роль джедая Оби-Вана Кеноби в фильме Джорджа Лукаса «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

При открытии звезды, помимо виновника торжества, его родных и близких, присутствовал и коллега по «Звёздным войнам» Хейден Кристенсен.

Ранее Тим Бёртон получил именную звезду в Голливуде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Jordan Strauss / AP
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