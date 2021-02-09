В «Гоголь-центр» назначен новый худрук

Художественным руководителем театра «Гоголь-центр» назначен Алексей Агранович. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы. Должность он займет с 26 февраля.

Серебренников сообщил об уходе из созданного им «Гоголь-центра»

Агранович займет место основателя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который сегодня попрощался с труппой и разместил в своем Instagram письмо от департамента культуры Москвы, в котором говорится об истечении срока договора с ним 25 февраля, передает РИА ФАН.

Художественный руководитель театра «Модерн» в эфире НСН рассказал, что таким людям, как Серебренников, для яркой театральной карьеры не нужна даже должность.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: instagram.com / @alexey_agranovic
ТЕГИ:Гоголь-центрКирилл Серебренников
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры