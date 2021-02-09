В «Гоголь-центр» назначен новый худрук
Художественным руководителем театра «Гоголь-центр» назначен Алексей Агранович. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы. Должность он займет с 26 февраля.
Агранович займет место основателя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который сегодня попрощался с труппой и разместил в своем Instagram письмо от департамента культуры Москвы, в котором говорится об истечении срока договора с ним 25 февраля, передает РИА ФАН.
Художественный руководитель театра «Модерн» в эфире НСН рассказал, что таким людям, как Серебренников, для яркой театральной карьеры не нужна даже должность.
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