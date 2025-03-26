В ГМИИ имени Пушкина готовят большой выставочный проект Марка Шагала
В ГМИИ имени Пушкина в этом году пройдут несколько крупных выставочных проектов, заявила директор музея Ольга Галактионова, сообщает «Интерфакс».
Он уточнила, что в ближайшее время ожидается открытие выставки к 80-летию Победы.
«Мы делаем проект выставочный, который называется "Подвиг музея", - не конкретно Пушкинского музея, а музея как институции», - пояснила Галактионова.
По её словам, в планах также большой выставочный проект Марка Шагала, выставка «Маркиза до Помпадур. Триумф Рококо» и «Век пейзажа».
Ранее стало известно, что в ГМИИ имени Пушкина проведут ревизию закупок за последние годы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru